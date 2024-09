Législatives anticipées: “Taxawu Sénégal“, le Pur, Agir, “Gueum sa Bopp“, Prp, “les Serviteurs“ et ARC s’allient autour de la coalition “Samm Sa Kaddu“ - adakar.com

Législatives anticipées: "Taxawu Sénégal", le Pur, Agir, "Gueum sa Bopp", Prp, "les Serviteurs" et ARC s'allient autour de la coalition "Samm Sa Kaddu" Publié le mardi 24 septembre 2024

© Autre presse par DR

Législatives anticipées: “Taxawu Sénégal“, le Pur, Agir, “Gueum sa Bopp“, Prp, “les Serviteurs“ et ARC s`allient autour de la coalition “Samm Sa Kaddu“

Ci-dessous une déclaration commune de mouvements et partis politiques qui ont décidé de se mettre ensemble pour capitaliser leurs chances aux élections législatives de novembre prochain à travers la coalition ''Samm Sa Kadu".



En prélude aux élections législatives du 17 novembre prochain :



Considérant que le régime en place a failli à ses engagements en ne tenant pas les

promesses faites aux Sénégalais ;



Considérant les difficultés quotidiennes auxquelles les populations sont confrontées, liées à une situation économique morose, à une flambée du coût de la vie et à la perte massive d'emplois;



Considérant le désespoir croissant de notre jeunesse, qui, faute de perspectives, brave les dangers de l'émigration clandestine au péril de sa vie ;



Considérant la nécessité d'encadrer les actions gouvernementales à travers un contrôle parlementaire effectif, l'évaluation des politiques publiques et le vote des lois par de dignes représentants du peuple ;



Considérant la nécessité de revaloriser l'initiative parlementaire pour mieux répondre aux préoccupations et aux aspirations du peuple ;



La coalition Samm sa kaddu : Sauver le Sénégal ! a été mise sur les fonts baptismaux pour offrir aux populations sénégalaises des représentants crédibles, capables d'assumer pleinement le rôle de parlementaires au service exclusif du peuple sénégalais.



Notre objectif est de constituer une majorité parlementaire forte, qui permettra d'instaurer une cohabitation au sein de l'exécutif, garantissant ainsi un véritable équilibre des pouvoirs et une meilleure gouvernance.



Samm Sa Kaddu / Sauver le Sénégal reste ouverte à toutes les forces vives de la nation, désireuses de se joindre à cette dynamique de renouveau pour bâtir ensemble un Sénégal juste, prospère et solidaire.



Ont signé:



PUR, ARC, Taxawu Sénégal, Les Serviteurs, PRP, AGIR, Gueum Sa Bopp



Dakar, le 23 septembre 2024