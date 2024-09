Émigration clandestine : cinq passeurs de migrants arrêtés à Saint-Louis - adakar.com

Émigration clandestine : cinq passeurs de migrants arrêtés à Saint-Louis Publié le mardi 24 septembre 2024

© Autre presse par DR

Émigration clandestine : cinq passeurs de migrants arrêtés à Saint-Louis

Alors que les départs de pirogues de migrants connaissent une recrudescence, les forces de défense et de sécurité s'organisent pour mettre un frein au fléau qui prend de l'ampleur.

Après la promesse du président de la République Bassirou Diomaye Faye de traquer les passeurs de migrants à la suite de la tragédie survenue à Mbour, les opérations de surveillance des zones de départ se sont intensifiées.



C'est ainsi que l'antenne de la Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées (DNLT) à Saint-Louis a mené une opération la nuit du dimanche 22 septembre 2024.



Ladite opération a permis le démantèlement d’une filière de trafic de migrants qui sévissait entre St. Louis et Mboro.



Les éléments de la Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées ont en effet exploité un précieux renseignement qui leur a permis de procéder à l'interpellation de l'organisateur et des capitaines nommés : A. Diop, D. Dieng, M. Diop, D. Niang et M. Seck.



Au moment de leur arrestation, ces derniers s'apprêtaient à organiser un voyage clandestin par pirogue à destination des îles canaris.



Outre leur interprétation, la Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées a procédé à la saisie de l’un des moteurs qui devait servir au voyage et une somme de 5 millions 500 mille de nos francs, la pirogue a été déjà localisée à Mboro.



L'enquête se poursuit et les cinq personnes interpellées ont été placées en position de garde la vue.



Ils devront répondre de leurs actes et agissements devant les juridictions.



Makhtar C.