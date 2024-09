La DNLT a procédé au démantèlement d’une filière de trafic de migrants entre St. Louis et Mboro (source officielle) - adakar.com

La DNLT a procédé au démantèlement d'une filière de trafic de migrants entre St. Louis et Mboro (source officielle) Publié le mardi 24 septembre 2024

La direction générale de la Police nationale a dans un récent post sur sa page Facebook, fait savoir que « dans la nuit du dimanche 22 septembre 2024, l'Antenne de la DNLT(Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées) de Saint-Louis a procédé au démantèlement d'une filière de trafic de migrants qui sévissait entre St. Louis et Mboro ».



Cet exploit selon la publication a pu se faire en exploitant une source. Cette source les a mené à interpeller l'organisateur et les capitaines répondants aux initiales : A. Diop, D. Dieng, M. Diop, D. Niang et M. Seck. Selon la Direction générale de la Police, ils s'apprêtaient à organiser un voyage clandestin par pirogue à destination des îles canaris.



En plus de l’interpellation des mises en cause, la DNLT a procédé à la saisie de l'un des moteurs qui devait servir au voyage et une somme de 5 millions 500 mille de Francs CFA, la pirogue a été déjà localisée à Mboro.

Les prévenus sont actuellement en garde à vue, informe la publication.