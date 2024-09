Reddition des comptes : Diop Sy actuellement dans les locaux de la Dic - adakar.com

Reddition des comptes : Diop Sy actuellement dans les locaux de la Dic Publié le mardi 24 septembre 2024

Les auditions dans le cadre de la reddition des comptes se poursuivent. Après l'arrestation de Lat Diop, ancien ministre des Sports et de sept (7) autres responsables au ministère des Finances notamment à l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (Oqsf), c'est autour de Demba Diop alias "Diop Sy" de répondre à la convocation des enquêteurs. L'actuel maire de Tivaouane (dans la région de Thiès) est actuellement dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).



Selon nos confrères de Dakaractu, l'ex-député est impliqué dans beaucoup de dossiers.



PressAfrik a tenté d'entrer en contact avec M. Sy mais en vain.



A rappeler que Diop Sy et sa fille ont été épinglés par l'Ofnac ( Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption) dans son rapport d'enquête 2021 relatif à l'acquisition des vivre et autres produits et prestations de services de transport dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.