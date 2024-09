États-Unis : le Président Oligui Nguema échange avec le DG de Shelter Afrique sur le développement urbain - adakar.com

États-Unis : le Président Oligui Nguema échange avec le DG de Shelter Afrique sur le développement urbain
Publié le mardi 24 septembre 2024

Développement urbain : le Président Oligui Nguema échange avec le DG de Shelter Afrique

Le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré, ce lundi 23 septembre à New-York (États-Unis), Thierno-Habib Hann, Directeur général de Shelter Afrique, pour discuter du développement urbain et d’une collaboration avec le Gabon, visant à créer une stratégie de logements, rapporte un communiqué de la présidence gabonaise parvenu à l’AGP.



Au cours de cette entrevue, le Président de la République a évoqué la question relative au développement urbain, notamment la possibilité d’une collaboration entre le gouvernement gabonais et l’institution financière pour la mise en œuvre d’une stratégie de logements, à travers un modèle qui consiste à définir la vision et la mise en place d’institutions clés dans le secteur de l’habitat et du développement urbain.