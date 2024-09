Coupes africaines des clubs: tirage le 7 octobre pour les qualifiés pour la phase de poules - adakar.com

Après un week-end que qualifications, les clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération connaîtront leur adversaire le 7 octobre 2024. Le tirage au sort aura lieu au Caire, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).



La Super Coupe d’Afrique entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Coupe de la Confédération va marquer véritablement le coup d’envoi de la saison 2024-2025 des clubs en Coupes africaines. Ce sera ce vendredi 27 septembre entre Al ahly et Zamalek pour un derby cairo-égyptien disputé à Riyad (18hTU). Après, il sera temps de s’occuper du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les deux tirages auront lieu le lundi 7 octobre 2024 au siège de la CAF au Caire.