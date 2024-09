Émigration irrégulière: trente (30) corps sans vie en état de décomposition avancée découverts dans une pirogue à la dérive - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Émigration irrégulière: trente (30) corps sans vie en état de décomposition avancée découverts dans une pirogue à la dérive Publié le lundi 23 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

La Marine nationale intercepte une pirogue de candidats à l`émigration clandestine

Dakar, le 29 octobre 2023 - La Marine nationale sénégalaise a intercepté des pirogues de migrants, candidats à l`émigration irrégulière au large des côtes sénégalaises Tweet

La Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) a confirmé, ce lundi 23 septembre 2024, la découverte d'une trentaine de corps sans vie, en état de décomposition avancée dans une pirogue. La pirogue en question transportait des candidats à l'émigration clandestine. La découverte a été faite le dimanche 22 septembre en début de soirée. La Marine nationale a été informée de la présence à environ 70 kilomètres, au large de Dakar, d'une pirogue à la dérive "avec plusieurs corps sans vie".



C'est ainsi que le patrouilleur Cayor a été déployé sur place pour retrouver l'embarcation "qui a été remorquée vers la rade extérieure du port de Dakar où le convoi est arrivé vers 06h 00 le lundi matin."



"Trois vedettes et un chaland de débarquement transportant les équipes de médecins, de sapeurs-pompiers et du service d'hygiène ont rejoint le convoi au mouillage. Les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates

par l'état de décomposition avancée des corps. Pour l'instant trente corps ont été

dénombrés", informe la Dirpa dans un communiqué.



La Direction de l'information et des relations publiques des armées annonce cependant que les investigations sont en cours et se poursuivent pour établir avec exactitude le bilan ainsi que l'origine de l'embarcation.



L'armée promet des communications ultérieures pour de plus amples informations.



Makhtar C.