Sénégal/législatives : présentation d'un outil informatique d'assistance à la constitution des dossiers de candidature Publié le lundi 23 septembre 2024 | Xinhua

La Direction générale des élections (DGE) a présenté dimanche un outil informatique d'assistance à la constitution des dossiers de candidature à l'intention des formations ou coalitions de partis politiques désireuses de prendre part aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



"Avec la réduction des délais, nous avons mis en place un outil informatique pour aider à limiter les erreurs dans la constitution des dossiers de candidature", a indiqué Aliou Diallo, le chef de la division des affaires juridiques de la DGE, en marge d'un atelier de partage organisé en perspective de ces législatives anticipées.



Cet outil permettra d'éviter certains problèmes liés notamment à l'âge et au respect de la parité homme/femme. Il permettra également de "savoir si la personne investie est bien électrice et qu'elle ne se trouve sur aucune autre liste de candidature", a-t-il affirmé.



A partir de mardi prochain, des comptes d'accès seront créés pour les coalitions qui le souhaitent, a ajouté M. Diallo.



Le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, a rencontré samedi des représentants de partis, formations et coalitions politiques, ainsi que des membres de la société civile et des spécialistes, pour discuter du processus électoral en prévision des législatives anticipées. L'objectif est d'avoir la même compréhension du calendrier électoral.



Dans une adresse à la nation le 12 septembre dernier, le président Faye a dissous l'Assemblée nationale dont la majorité appartient au groupe parlementaire de l'ancienne majorité présidentielle.