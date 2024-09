Législatives anticipées : le Parti démocratique sénégalais annonce qu’il va intégrer l’Alliance pour la transparence des élections (Atel) - adakar.com

Législatives anticipées : le Parti démocratique sénégalais annonce qu'il va intégrer l'Alliance pour la transparence des élections (Atel) Publié le lundi 23 septembre 2024

© aDakar.com par DF

Ci-dessous une déclaration conjointe du Parti démocratique sénégalais et de l’Alliance pour la transmaraencde des élections (Atel), coaltion que veut intégrer la formation politique de gauche en future aux futures joutes électorales.



En prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, deux délégations de haut niveau du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et de l’Alliance Pour la République (APR) se sont rencontrées ce dimanche 22 septembre 2024 à la Permanence Nationale, Oumar Lamine Badji.



À l’issue de la rencontre et après une parfaite convergence de vue, les deux formations politiques ont acté leur volonté de mettre en place une grande coalition politique, ouverte aux alliés respectifs, et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections législatives prochaines.



Sur proposition de la délégation de l’APR, le PDS ayant toujours partagé les mêmes préoccupations sur la transparence dans les différentes élections au Sénégal va adhérer à l’Alliance pour la Transparence Électorale (ATEL).



Le PDS et l’APR réitèrent leur invitation à toutes les organisations politiques et aux forces vives du pays à venir participer activement à la mise en place de cette grande coalition politique.



Cette coalition victorieuse permettra de redresser et prendre en charge les urgences sociales ainsi que les préoccupations des sénégalais.



Enfin, les deux délégations ont installé, séance tenante, un comité technique paritaire en vue de travailler sur les modalités de mise en œuvre et d’élargissement de cette grande initiative.



Fait à Dakar le 22 septembre 2024



Le Parti démocratique sénégalais

L’Alliance pour la République