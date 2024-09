Monde des affaires en Afrique : Vers une synergie d’action agissante entre l’OHADA et l’UEMOA - adakar.com

Rencontre entre le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l`OHADA et le Président de la Commission de l`UEMOA Abdoulaye DIOP

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, et le Président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye DIOP se sont entretenus ce 13 septembre 2024 à Ouagadougou. Au cœur des échanges entre les deux hommes : le renforcement de la collaboration en matière d'harmonisation des cadres juridiques et règlementaires.



Les deux Institutions ont convenu de signer bientôt une convention de coopération.



« Nous sommes venus voir le Président de la Commission pour raffermir davantage les liens de collaboration qui existent entre les deux institutions. Nous nous réjouissons de l'accueil, de l'hospitalité mais surtout de l'ouverture d'esprit. Nous avons échangé sur ce que nous avons pu faire au profit de l'ensemble des Etats membres », a indiqué le Secrétaire Permanent de l'OHADA à sa sortie d'audience.



« Nous avons également échangé sur ce que nous avons pu réaliser pour le développement économique des Etats membres de l'UEMOA et surtout ce que nos deux institutions doivent réaliser ensuite. Nous sommes très satisfaits des échanges que nous avons pu avoir avec le Président de la Commission », a ajouté le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE.