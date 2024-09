Législatives anticipées: Amadou Bâ jette les bases d’une coalition avec le Parti socialiste - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Législatives anticipées: Amadou Bâ jette les bases d’une coalition avec le Parti socialiste Publié le lundi 23 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Amadou Bâ reunit son directoire de campagne

Tweet

Les alliance et larges fronts en direction des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain commencent à se constituer.

L'ancien Premier ministre, candidat malheureux à la dernière présidentielle de mars 2024, Amadou Bâ, a rencontré les responsables du Parti socialiste, avec à leur tête la Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, samedi, au siège Léopold Sédar Senghor de Colobane. Les deux délégations ont évoqué la nécessité de constituer une coalition et d'aller ensemble sous la même bannière aux législatives anticipées.



La rencontre sollicitée par Amadou Bâ a trouvé un écho favorable chez les socialistes. Ainsi la Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye a confirmé à Amadou Bâ la disposition du Parti socialiste de travailler à la construction d’une large coalition des forces de l’opposition, ouverte et sans exclusive. Ladite coalition qui réunira notamment les forces de gauche fera face au pouvoir actuel et devra proposer un programme pour sauver le Sénégal.



Dans ce sens, les deux chefs de délégation ont mis en place un groupe de contact qui pilotera les actions communes en vue de concrétiser cette ambition.



"J’ai bon espoir que notre rencontre de cet après-midi, portera les fruits attendus par nos mandants, pour qu’au soir du 17 novembre 2024, les bonnes choses soient bien à l’endroit et que notre Pays se remette sur les bons rails qu’il n’aurait jamais dû quitter", a indiqué la Secrétaire générale du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye.



La nouvelle alliance qui verra le jour ambitionne de s'étendre à d'autres forces politiques, notamment le Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. D'autres concertations avec les responsables de l'Alliance des forces du progrès (Afp) et des partis de la Gauche plurielle sont envisagées.



Makhtar C.