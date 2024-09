Controverses sur le port vestimentaire à l’école : Thierno Alassane Sall préconise des concertations - adakar.com

Publié le lundi 23 septembre 2024

Thierno Alassane Sall

La polémique sur le port vestimentaire à l’école intéresse les hommes politiques. Le Président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall invite toutes les parties au dialogue. L’homme politique estime que le chef du Gouvernement devrait mettre à profit les vacances scolaires pour engager des concertations franches avec les responsables des établissements scolaires. Surtout que les récentes déclarations de Ousmane Sonko à ce sujet avaient suscité des controverses.



« Le premier Ministre devrait mettre à profit les vacances scolaires pour dialoguer avec les responsables des établissements et résoudre définitivement ce malentendu, qui n’aurait jamais dû survenir», a déclaré Thierno Alassane Sall.



Pour ce dernier, le Sénégal : « n’a évidemment pas besoin de cette crise latente qui, déjà, attise les démons de la division, comme en témoignent les discussions sur les réseaux sociaux, ces accélérateurs modernes de la haine».



Pour cette formation politique, « il incombe à l’État, garant de notre patrimoine le plus précieux et le plus fragile, l’unité et la concorde nationales de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le pire».



Le président du parti La République des Valeurs / Réewum Ngor rappelle que «la défiance n’a jamais rien résolu, surtout pour un État»