© Autre presse par DR

Aminata Touré salue les mesures économiques du nouveau régime et suggère la dissolution de l’assemblée nationale

Au Sénégal, une note de l’Inspection générale d’État épinglerait Aminata Touré pour sa gestion à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2020. Selon de nombreux médias, l’Inspection Générale d’État (IGE) lui reprocherait le retrait de plus de deux milliards FCFA en liquide, sans justification. Ce sujet avait suscité la polémique dans l’opinion publique en avril 2021. Cependant, l’ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice avait réagi à la publication des rapports de l’IGE en clamant son innocence et en critiquant la gestion de son ancien mentor, Macky Sall, notamment en ce qui concerne les fonds Covid-19. Aujourd’hui au coeur d’une mouvance présidentielle qui prône la transparence, Aminata Touré est-elle réellement « blanche comme neige » ?