Immigration clandestine : Au large de Dakar, la découverte d'une pirogue remplie de cadavres sème l'émoi
Publié le lundi 23 septembre 2024 | seneweb.com

Un groupe de pêcheurs de Yoff a fait une découverte macabre à environ 48 km au large de Dakar, en trouvant une pirogue remplie de corps sans vie, selon des sources fiables. Cette embarcation serait celle qui avait quitté Mbour il y a deux mois en direction de l’Espagne, dont on avait perdu la trace et qui avait à son bord plus de 150 personnes. La Marine nationale aurait déjà été informée et déployée sur place pour prendre en charge la situation.



Il est probable que cette pirogue soit celle qui avait mystérieusement disparu, provoquant une grande inquiétude. Le drame avait conduit à la rédaction de plusieurs articles, soulignant la gravité de la situation des migrants clandestins. À l’époque, plus de 100 personnes étaient portées disparues en mer après avoir quitté Mbour, parmi lesquelles sept membres d’une même famille, accentuant la douleur de cette tragédie.



S’il est confirmé que ce soit le même, le bateau avait quitté le quartier Teffes de Mbour le 7 août, avec pour destination les îles Canaries. Selon RFM, il est encore impossible de confirmer si des femmes et des enfants se trouvaient également à bord. L’inquiétude des familles des disparus continue de grandir face au silence et à l’absence d’informations sur le sort de leurs proches. Ces familles appellent à l’aide pour retrouver leurs êtres chers.



Moustapha Senghor, le coordonnateur du Conseil Local de la Pêche Artisanale (CLPA), avait déclaré qu’ils sont toujours sans nouvelles des occupants de la pirogue. « Nous n’avons aucune information à l’heure actuelle sur cette embarcation, qui transportait de nombreux jeunes en quête d’un avenir meilleur aux îles Canaries. Nous appelons le ministre et le président à prendre des mesures pour organiser des recherches et donner à ces jeunes une chance de survie. Nous voulons aider, mais sans les moyens adéquats, c’est presque impossible », a-t-il ajouté.