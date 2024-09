Célébration / Ndiassane : Jean Baptiste Tine sollicite des prières pour les assises sur la migration et des législatives paisibles - adakar.com

Célébration / Ndiassane : Jean Baptiste Tine sollicite des prières pour les assises sur la migration et des législatives paisibles Publié le lundi 23 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, le 24 avril 2024 - Le Ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a présidé une réunion nationale consacrée aux préparatifs du Daaka de Médina Gounass 2024. Tweet

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a sollicité, dimanche, du khalife général de Ndiassane, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, des prières pour ‘’une parfaite réussite’’ des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière prônées par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour la tenue des législatives anticipées paisibles.



‘’L’émigration irrégulière, avec ses lourdes conséquences en pertes en vies humaines, constitue une préoccupation majeure du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye’’, a commencé par rappeler M. Tine.



Il s’exprimait à la cérémonie officielle de la 141-ème édition du ”Ngenté li”, une manifestation religieuse commémorant le baptême du prophète Mouhamad (PSL).



Il a rappelé que ‘’lors du dernier conseil des ministres’’, le président de la République a ‘’demandé au Premier ministre Ousmane Sonko d’engager, dans les meilleurs délais, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière’’.



L’objectif vise d’après lui à ‘’ajuster la stratégie nationale de lutte en la matière’’.



‘’A ce sujet, il sollicite le concours et les prières des autorités religieuses de Ndiassane pour une parfaite réussite de ces assises envisagées, afin de mettre fin et réduire drastiquement ce phénomène ’’, a déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Jean Baptiste Tine conduisait la délégation venue représenter le gouvernement à la cérémonie officielle de la 141-ème édition du ”Ngenté li”.



Il était en compagnie du gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, du préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, de la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, et de chefs de service.



La communauté khadre de Ndiassane célèbre son gamou le 7e jour suivant celui de la naissance du Prophète. D’où le nom de ‘Ngenté li” (le baptême en wolof) donné à cette célébration.



“Entre-aidez vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété mais ne vous accomplissez pas dans le péché et la transgression'”, est le thème choisi cette année pour cet évènement par la communauté khadre, sous la conduite de Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta.



Commentant ce thème, Jean Baptiste Tine considère que c’est ‘’un sujet qui nous rappelle les responsabilités des croyants les uns envers les autres’’.



Il souligne qu’‘’il ressort de cette réflexion que notre bien-être est aussi celui des autres’’. Selon lui, ‘’nous devons par conséquent nous soutenir moralement et matériellement pour pouvoir améliorer davantage les conditions de vie des populations’’.



”Pour le maintien de la solidarité et la cohésion sociale, aussi bien les pouvoirs publics que les communautés religieuses doivent y contribuer activement, surtout en situation de catastrophes naturelles telles que les inondations’’, a affirmé le ministre de l’Intérieur.



‘’Dans de pareils moments, la solidarité est cruciale pour sauver des vies, fournir des secours et aidez les populations sinistrées à se relever”, a insisté Jean Baptiste Tine.



Il a promis que le gouvernement sénégalais continuera à s’inscrire dans la promotion de conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et toutes les femmes, afin qu’ils puissent satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux.



Il a également salué la place qu’occupe l’insécurité routière dans les messages adressés aux fidèles et aux automobilistes pour un Maouloud zéro accident.



Abordant les prochaines élections législatives anticipées, le ministre de l’Intérieur a demandé au khalife général de Ndiassane de prier pour que ‘’la bénédiction, l’entente et la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher Sénégal avec la réalisation paisible des prochaines échéances électorales’’.



Le porte-parole du khalife général de Ndiassane, Khalifa Ababacar Kounta, s’est réjoui de la manière avec laquelle le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a contribué ‘’pleinement’’ à la réussite de la manifestation religieuse.



”Dites au Président de la République que nous sommes satisfaits de sa démarche généreuse. Il nous a envoyé des émissaires pour recenser l’ensemble de nos préoccupations avant de les matérialiser de manière efficace et sans bruit. La réussite totale de cette 141 édition porte totalement ses empreintes”, a déclaré la voix de Ndiassane.



Il a par ailleurs invité la presse à être beaucoup plus vigilante en évitant certains dérapages qui sapent terriblement le moral de certains citoyens. Khalifa Babacar Kounta a remercié également les pays qui ont fait le déplacement, notamment l’Algérie, qui a délégué un ministre.



”Nous sommes honorés par l’Algérie, terre d’origine des Kounta. Le Khalife général qui en est à son deuxième Ngenté li, s’y est rendu avec une audience que le président algérien lui a accordée”, a-t-il informé.



