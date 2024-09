L’Union africaine demande des efforts concertés pour faire face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité en Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique L’Union africaine demande des efforts concertés pour faire face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité en Afrique Publié le dimanche 22 septembre 2024 | Xinhua

© Présidence par LM

Le chef de l`État au Sommet de l`Union Africaine

Addis-Abeba, le 10 février 2020 - Le chef de l`État a pris part à l`ouverture du 33e Sommet de l`Union Africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tweet

L'Union africaine a demandé samedi des efforts continentaux concertés pour faire face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité en Afrique, qui émanent principalement des fléaux du terrorisme et des conflits armés.



La déclaration a été faite par Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, qui est commémorée chaque année le 21 septembre.



Le commissaire a souligné que l'édition de cette année de la Journée internationale de la paix, dont le thème est "Cultiver une culture de la paix", est observée dans un contexte de menaces croissantes de terrorisme, d'insurrections et de conflits armés inextricables dans différentes parties du continent africain.



Selon M. Adeoye, dans certains cas de périls de ce genre pour la paix et la sécurité continentales, "le concept de protection des civils s'effondre et le génocide est réel ou imminent, alimenté par l'injustice, l'intolérance, l'exclusion, la pauvreté, l'inégalité et les défis liés au changement climatique".



Il a également averti que ce phénomène préoccupant constitue "une grave menace pour l'Afrique et, en fait, pour la stabilité, la paix et la prospérité mondiales", soulignant en outre la nécessité d'accélérer les efforts de réponse intersectoriels, inclusifs et locaux visant à résoudre les situations de conflit et d'après-conflit sur tout le continent, principalement les défis sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, le bassin du lac Tchad, le Sahel et les régions des Grands Lacs, entre autres.



Notant que l'organisation continentale de 55 membres a donné la priorité à la prévention des conflits en renforçant les mécanismes d'alerte précoce, la diplomatie préventive, le rétablissement de la paix inclusif et les missions de paix, le porte-parole a exhorté les Africains de tous horizons à redoubler d'efforts pour parvenir à la paix par le développement durable, la bonne gouvernance et la protection des droits de l'homme.



"Nous demandons à tous les Africains, en particulier les femmes et les jeunes, de s'engager activement dans l'élaboration des politiques et initiatives de consolidation de la paix. Ensemble, construisons sur les valeurs africaines d'Ubuntu (une philosophie traditionnelle africaine du "Je suis parce que nous sommes"), la solidarité, le dialogue et la coopération et bâtissons concrètement la paix", a conclu M. Adeoye.