Comment Mame Cheikh Ibra Fall a cédé le site qui abrite le Palais aux colons Publié le dimanche 22 septembre 2024

Demba Sow, plus connu sous le nom de Baye Demba Sow, chercheur et écrivain qui a sillonné le monde entre l’Afrique, l’Europe, les États-Unis, l’Asie et les Caraïbes pour divulguer les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dans diverses universités, collèges, lycées, explique comment Mame Cheikh Ibra Fall a-t-il cédé le site qui abrite le Palais aux colons.



D’abord, il précise que c’est plutôt »Palène » au lieu de Palais. « C’est là que Cheikh Ibrahima Fall accueillit Cheikh Ahmadou Bamba à son retour d’exil avec tous les honneurs, avant l’inoubliable accueil du cheikh par Cheikh Anta Mbacké à Darou Salam, qui restera gravé à jamais dans les annales du mouridisme », confie-t-il, dans un entretien avec Enquête.



Il ajoute : « Ce site était généralement appelé ‘’Lambinass’’, une déformation du mot ambulance. En effet, le site étant à proximité de l’hôpital Principal, l’ambulance qui faisait souvent des allers et retours indiquait la demeure du cheikh en parlant de la route empruntée par l’ambulance (‘’Yoonu lambinass’’). »



« Cheikh Ibrahima Fall céda ensuite sa propriété à Cheikh Balla Thioro Mbacké qui, à son tour, la céda à l’administration coloniale. C’est ainsi que ‘’palène’’ devint désormais le palais. »