Sénégal: un collectif dit «stop» au trafic de migrants Publié le dimanche 22 septembre 2024 | RFI

Le 8 septembre 2024, au large de Mbour, un important port de pêche du Sénégal, 39 migrants ont perdu la vie lorsque la pirogue dans laquelle ils tentaient une traversée clandestine s'est retournée. Après une journée de deuil il y a quinze jours, des associations de la ville ont multiplié les rencontres et les réunions. Ce samedi, une marche silencieuse était également organisée.



Manifeste

A la fin de cette manifestation, les organisateurs, dont Mohamed Faye, joint par Guillaume Thibault, ont remis aux autorités un manifeste qui appelle tous les habitants et les responsables, religieux et politique, à se mobiliser : «"Dafa Doy", c'est un cri de cœur pour dire que ça suffit, nous ne voulons plus que nos sœurs, nos frères disparaissent en mer. Nous ne voulons plus enterrer nos frères et nos sœurs qui partent à la recherche d'un meilleur endroit pour vivre, il y en a assez. »