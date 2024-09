Au Sénégal, l’opposition claque la porte d’une réunion sur les futures législatives - adakar.com

Au Sénégal, l'opposition claque la porte d'une réunion sur les futures législatives Publié le dimanche 22 septembre 2024 | RFI

Au Sénégal, à moins de deux mois des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre, le calendrier s’accélère. Ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a convié les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelque 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l’opposition ne sont pas restés.



À peine quelques minutes après l’arrivée du ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, les échanges se sont tendus lors de la réunion à propos des futures législatives.



Les membres de l’Atel, l’Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle plateforme de l’opposition qui regroupe une centaine de partis et mouvements politiques, réclament l’annulation des dispositions déjà prises pour le prochain scrutin. Une fin de non-recevoir affichée par le ministre a entraîné leur départ de la réunion. « D’habitude, nous discutions et on pouvait avoir des divergences, mais nous trouvions des consensus. Comme une espèce de ruse, ils ont essayé de fixer les dates et prendre les dispositions et après nous appeler à "une concertation" », reproche Oumar Sarr, porte-parole de l’Atel.