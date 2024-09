Élections législatives anticipées : mauvaise nouvelle pour Barthélemy Dias… - adakar.com

Publié le samedi 21 septembre 2024





Les élections législatives anticipées auront lieu le 27 septembre. L’annonce a été faite lors d’un discours à la nation prononcé par le président Bassirou Diomaye, annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale.





Alors que les partis peaufinent leurs stratégies et que les coalitions se forment de plus en plus, certains politiciens ne pourront pas participer à cette élection. C’est le cas de Barthélémy Dias.



L’actuel maire de Dakar, dont la Cour suprême a confirmé la condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, ne pourra pas être député, comme l’a annoncé le journaliste Mame Birame Wathie.