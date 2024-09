UEMOA: Analyses des décisions du CPM du 11 septembre - adakar.com

UEMOA: Analyses des décisions du CPM du 11 septembre Publié le vendredi 20 septembre 2024

UEMOA

Maintien du taux directeur et stabilité financière de UMOA





Le Comité de Politique Monétaire (CPM), instance chargée de la définition de la politique monétaire au sein de l’Union Monétaire Ouest Africaine, s’est réuni ce mercredi 11 septembre 2024. Au terme des travaux, le Comité a pris la décision de maintenir le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques à 3,50%, ainsi que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%, niveaux en vigueur depuis le 16 décembre 2023. Ce choix peut être inscrit dans une logique de prudence privilégiant la stabilité financière de l’Union.



Dans une zone monétaire, le taux directeur et le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal constituent des éléments centraux dans l’intermédiation financière et par conséquent de l’évolution des activités économiques. D’une manière générale, la modification du niveau du taux directeur est en lien avec l’évolution de l’inflation de la zone ou du pays. Le Comité de Politique Monétaire, en maintenant le taux directeur et le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal, se base sur plusieurs arguments issus de l’analyse de l’environnement économique.



En effet, bien qu’une réduction des taux directeurs puisse sembler attrayante pour stimuler l’économie en temps de crise, le CPM a opté pour la prudence en maintenant le taux directeur à 3,5 % au regard de l’évolution récente du taux d’inflation. En effet, dans un contexte où le taux d’inflation est au-dessus de la fourchette cible (1 à 3 %), une baisse du taux directeur de la BCEAO pourrait aggraver l’inflation et provoquer une dépréciation réelle de la monnaie tout en menaçant la stabilité financière de l’Union.