© aDakar.com par BL

En prélude au démarrage des opérations électorales dans le cadre des élections législatives anticpées du 17 novembre prochain, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine va rencontrer les parties prenantes.



Cette activité va s'inscrire dans le cadre d'une serie de rencontres avec les acteurs du processus électoral. La première rencontre dans ce sens va se tenir ce samedi 21 septembre 2024 dans un hôtel à Dakar.



Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine a ainsi invité les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes, les organes de supervision, de contrôle et de régulation ( CENA et CNRA) et la Société civile à une rencontre d'échanges.



La rencontre qui sera présidée par le Général Jean-Baptsite Tine sera l'occasion de partager des informations relatives au processus électoral. Chaque entité conviée à cette rencontre devrait envoyer un représentant.



Le ministre de l'Intérieur a déjà pris une série d'arrêtés dans le cadre de l'organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ainsi, la caution a été officiellement fixée à 15 millions FCFA.



Par ailleurs, la Commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures a été instituée et Abdoul Aziz Sarr, Directeur des Opérations électorales, a été désigné président. Ladite commission sera officiellement installée par le ministre de l'Intérieur le lundi 23 septembre 2024.



Makhtar C.