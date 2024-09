Sénégal/législatives : la commission de réception des candidatures sera installée le 23 septembre - adakar.com

Sénégal/législatives : la commission de réception des candidatures sera installée le 23 septembre Publié le vendredi 20 septembre 2024

La commission chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature pour les élections législatives anticipées du 17 novembre, sera installée le 23 septembre, a annoncé jeudi la Direction générale des élections (DGE) du Sénégal.



Trois jours après l'installation de la commission, c'est-à-dire le 26 septembre, aura lieu le tirage au sort censé déterminer l'ordre de passage des listes de candidature devant la commission de réception des dossiers de candidature, a ajouté la DGE dans un communiqué.



Les dossiers de candidature seront examinés du 30 septembre au 4 octobre et un arrêté portant publication des déclarations de candidature reçues sera rendu public au plus tard le 7 octobre, a-t-elle indiqué, soulignant que "cette étape sera suivie de l'institution des commissions de distribution des cartes d'électeur, cinq jours plus tard, le 12 octobre". Les travaux de ces commissions prendront fin le 16 novembre à minuit.



Les plénipotentiaires des candidats seront désignés entre le 10 octobre et le 12 octobre. Un arrêté de la carte électorale sera publié le 17 octobre, et l'identité des représentants des listes de candidature dans les bureaux de vote sera notifiée aux partis, coalitions de partis et listes indépendantes le 22 octobre.



Un arrêté portant nomination des membres des bureaux de vote sera publié le 28 octobre et la campagne électorale aura lieu du 27 octobre au 15 novembre à minuit, a révélé la DGE.



Mercredi, en Conseil des ministres, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a demandé à son gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des élections législatives prévues le 17 novembre.



Dans une adresse à la nation le 12 septembre dernier, le président Faye a dissous l'Assemblée nationale, qui comprend 165 députés dont la majorité des membres, c'est-à-dire 83, appartient au groupe parlementaire de l'ancienne majorité présidentielle. Fin