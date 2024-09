Législatives anticipées : Amadou Bâ va se concerter avec les élus qui veulent cheminer avec lui - adakar.com

Législatives anticipées : Amadou Bâ va se concerter avec les élus qui veulent cheminer avec lui Publié le vendredi 20 septembre 2024 | aDakar.com

Amadou Bâ reunit son directoire de campagne

À l’approche des élections législatives anticipées, les état-majors politiques commencent à se remobiliser. Après avoir annoncé il y a quelques semaines lancer une initiative politique sous le signe de la responsabilité, l’ancien Premier ministre et non moins candidat malheureux à la dernière élection présidentielle veut rencontrer les différents élus qui le soutiennent.



Ainsi Amadou Bâ a donné rendez-vous à ses troupes le mardi 24 septembre prochain. La rencontre verra la participation des maires, Présidents de conseil départemental, Hauts Conseillers des collectivités territoriales, Conseillers économiques, sociaux et environnementaux qui souhaitent cheminer avec Amadou Bâ qui a définitivement tourné le dos à l’ Alliance pour la République (Apr) de Macky Sall.



Selon le candidat arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, "cette rencontre va permettre de discuter des modalités de participation aux élections législatives à venir."



L’ancien Premier ministre indique par ailleurs que "d’autres consultations sont prévues pour garantir la participation active et transparente de toutes les forces vives de la nation qui partagent avec nous l’ambition de construire un Sénégal meilleur. "



Après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre, le corps électoral a été convoqué à des législatives anticipées le 17 novembre prochain.



Makhtar C.