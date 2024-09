Sénégal: 22 ans après le naufrage du Joola, des proches de victimes se désespèrent de voir les dépouilles repêchées - adakar.com

Le 26 septembre 2002, le Joola, un ferry chargé de faire la navette entre Dakar et le sud du Sénégal, sombrait au large de la Gambie, entraînant la mort de 1 863 personnes. Vingt-deux ans après cette tragédie, des proches de victimes attendent toujours désespérément de voir l’épave renflouée et des corps repêchés. « Pour beaucoup de familles, que ces dépouilles soient toujours en mer, ça a toujours été un facteur de blocage dans ce processus de deuil », explique Chamsadine Aidara, membre du comité pour le mémorial musée Joola.



Au Sénégal, à quelques jours du 22e anniversaire du naufrage du Joola, ce ferry qui assurait la navette entre Dakar et Ziguinchor et qui sombra le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, faisant 1 863 morts, les familles des victimes demandent une nouvelle fois que l’épave du bateau, qui est toujours au fond de l’océan, soit repêchée pour qu’elles puissent faire leur deuil.



Chamsadine Aidara, membre du comité pour le mémorial musée Joola, souligne, au micro de notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff : « Nous sommes dans une société où la notion d'enterrement a une forte valeur pour pouvoir faire son deuil correctement. Donc, pour beaucoup de familles aujourd'hui, en ayant dans leurs têtes que les dépouilles de leurs proches sont toujours en mer, ça a toujours été un facteur de blocage dans ce processus de deuil. »