Le Premier ministre a demandé au ministre de l'Éducation nationale de préparer dans les plus brefs délais un arrêté pour inviter les établissements scolaires à se conformer aux dispositions de la Constitution, relativement au port vestimentaire.

Ce sujet fait écho à l'annonce faite il y a quelques semaines par le Premier ministre que l'État n'allait plus accepter que des élèves puissent être refusés d'accès à l'école parce qu'elles ont porté le voile.



"Afin d'assurer les conditions d'une éducation inclusive, garantissant le libre accès de tous les enfants à l’école, sans distinction aucune, notamment portant sur le port vestimentaire, le ministre de l'éducation nationale devra soumettre, au plus tard le 27 septembre 2024, un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la constitution", indiqué le rapport final issus des travaux tenus en présence de plusieurs ministres concernés par la rentrée scolaire.





C'est l'une des mesures phares issues du Conseil interministériel, tenu jeudi à Dakar en vue de préparer la rentrée scolaire 2024/2025. Elle aura lieu le 7 octobre pour les élèves. Pour le corps enseignant, elle est prévue quatre jours plus tôt, le 3 octobre 2024.



Par ailleurs, il a été demandé au ministre chargé du Transport terrestre de veiller au renforcement du parc automobile Dakar Dem Dikk pour assurer la mobilité des élèves, notamment à Dakar.



