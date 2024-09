Sport / Football : le Top 10 africain du classement Fifa de septembre 2024 dominé par l’Afrique de l’Ouest - adakar.com

Publié le vendredi 20 septembre 2024

La Fédération internationale de football amateur (FIFA) a rendu public son classement mondial des meilleures nations de football pour ce mois de septembre 2024. De ce classement, le top 10 africain n’a pas connu de changement, en dehors de quelques bons réalisés au plan mondial par des nations africaines.



Ainsi, le Maroc, actuellement 14ème mondial, demeure en tête de ce classement africain. Les Lions de l’Atlas sont encore talonnés par leurs homologues, les Lions de la Teranga du Sénégal, 21ème mondial. Les Pharaons d’Egypte, quoique moins brillants ces dernières années, tiennent quand-même la 3ème place avec le 31e rang mondial. Ils coiffent au poteau les champions d’Afrique 2024, les Éléphants de Côte d’Ivoire (4ème), propulsés à la 33ème place mondiale dans leur dynamique de victoire de la dernière fenêtre Fifa comptant pour les éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en 2025. Les Ivoiriens précèdent le vice-champion d’Afrique, le Nigeria, en 5ème position avec son 39ème rang mondial, talonné par l’Algérie au 41ème rang mondial. Les Lions du Cameroun et les Aigles du Mali se suivent et se partagent respectivement les 6ème et 7ème rang, le premier au 53ème rang mondial et le second à la 54ème position. La RD Congo et l’Afrique du Sud ferment la marche de ce top 10 au coude-à-coude au 58ème et 59ème rang mondial.



Globalement, l’Afrique de l’Ouest mène le bal avec 4 meilleures nations dans ce top, 10 suivie par l’Afrique du Nord et du Centre qui placent deux nations chacune, quand l’Afrique australe boucle avec une seule nation.







