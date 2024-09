Foyers religieux : Bassirou Diomaye Faye annonce un “rapport détaillé” sur les cérémonies officielles - adakar.com

Foyers religieux : Bassirou Diomaye Faye annonce un "rapport détaillé" sur les cérémonies officielles Publié le vendredi 20 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Bassirou Diomaye Faye, président de la République

Un rapport détaillé du ministère de l’Intérieur sur les cérémonies officielles organisées lors des évènements religieux servira de base de travail au directeur des affaires religieuses et de l’insertion des diplômés en arabe, Djime Dramé dont la nomination à ce poste a été officialisée mercredi lors du Conseil des ministres, a-t-on appris jeudi du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Il intervenait lors d’une visite de courtoisie au khalife général des Khadres, Cheikh Sidy Moctar Kounta, en prélude de la célébration, dimanche, du 7e jour de la naissance du prophète Mohamed (PSL), évènement appelé ”Nguenté” (baptême).



Le président de la République, arrivé à 11 heures dans la cité religieuse de Ndiassane, a demandé à la famille Al Kountiyou d’aider le nouveau directeur des affaires religieuses dans la conduite de sa mission.



“”Nous avons voulu mettre à la tête de cette structure interlocutrice de toutes les familles religieuses un homme de consensus, en l’occurrence Djim Dramé. J’ai déjà reçu énormément de bonnes impressions le concernant, alors que je ne l’ai jamais rencontré”, a dit le chef de l’État.



Selon lui, “les recherches sur une personnalité de consensus pour donner à la religion ce qu’elle mérite ont toutes convergé vers Djim Dram锑 .



Le président Faye a souligné que le chercheur Djim Dramé “mérite le soutien et les prières de tous les foyers religieux du Sénégal”.



”’ Dans mon programme, j’avais bien indiqué ma volonté de créer une équidistance entre l’État les foyers religieux”, a indiqué Bassirou Diomaye Faye.



Pour le chef de l’État, Djim Dramé est “l’homme qu’il faut à la place qu’il faut”.



Membre du Cadre unitaire de l’islam (CUDIS), Djim Dramé, étant “apolitique” ne saurait être attaqué sur le plan politique, estime Bassirou Diomaye Faye.



Il a évoqué la probabilité que la direction des affaires religieuses évolue vers une Délégation des affaires religieuses et de l’insertion des diplômés en langue arabe.



Ce document pourra lui faciliter la tâche, lors de sa tournée auprès des familles religieuses.



Bassirou Diomaye Faye a noté que ”’ c’est la religion qui façonne le Sénégalais, qui va ensuite, se soucier de l’essor ou du développement de son pays ””.

Le président Faye a saisi l’occasion, pour inviter les conducteurs à la vigilance, en transportant les fidèles à destination de Ndiassane.



Le porte-parole de la famille Al Kountiyou Khalifa Ababacar Kounta, a fait part de l’adhésion totale du Khalife général des Khadres Cheikh Sidy Moctar Kounta, à la démarche du chef de l’État.



””C’est la première fois que je sens l’indépendance des familles religieuses auxquelles j’ai la lourde charge et la responsabilité d’appartenir”, a dit Khalifa Ababacar Kounta.



“Nommer une personne comme Djim Dramé, un chercheur émérite et responsable du volet islamologie à l’IFAN (Institut fondamental d’Afrique noire), est une indication qui nous rassure”, a dit le porte-parole de la famille Al Kountiyou .



“L’institutionnalisation des foyers religieux que vous venez d’acter, en nommant Djim Dramé, agrée toute la communauté des Khadres dirigée par Cheikh Sidy Moctar Kounta”, a assuré le porte-parole de la famille Al Kountiyou.



Le chef de l’État a reçu des présents, dont une natte de prière et un exemplaire de Coran, avant de se recueillir dans le mausolée où reposent Cheikh Bouh Kounta, le fondateur de Ndiassane et ses successeurs.



MKB/ADI/AKS