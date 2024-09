Education/ La rentrée des classes fixée au 3 octobre pour les enseignants et au 7 octobre pour les élèves (officiel) - adakar.com

La rentrée des classes 2024-2025 est prévue le 3 octobre pour le personnel enseignant et le 7 du même mois pour les élèves, a appris l’APS de source officielle, jeudi.



”La rentrée des classes est prévue le 3 octobre pour le personnel enseignant et le 7 octobre pour les élèves. Cette rentrée concerne 4 120 409 apprenants et 106 689 enseignants’’, a déclaré Médoune Thiam, Conseiller technique au ministre de l’Education nationale, à l’occasion de la réunion préparatoire de la rentrée des classes, présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Il a indiqué que ”dans les 4 120 409 apprenants, il y a 2 340 219 élèves du primaire ; 852 269 élèves du moyen secondaire et 377 197 des élèves du secondaire général”’. Selon lui, ”ces effectifs sont répartis dans 21 448 établissements scolaires’’.



La réunion, présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, a enregistré la présence des ministres de l’Education, des Collectivités territoriales, de l’Assainissement, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse et des Sports.



