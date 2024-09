Sénégal : saisie de produits prohibés de plusieurs de millions de FCFA - adakar.com

Sénégal : saisie de produits prohibés de plusieurs de millions de FCFA Publié le jeudi 19 septembre 2024 | Agence de Presse Africaine

La gendarmerie saisit des produits prohibés dans la région de Kédougou

Les Douanes sénégalaises ont saisi des médicaments et devises d’une valeur de plus de 620 millions de francs CFA dans des opérations récentes.



Les Douanes sénégalaises continuent de se distinguer par leur vigilance accrue dans la lutte contre le trafic de produits prohibés. Dans un communiqué parvenu ce jeudi 19 septembre à APA, elles annoncent avoir réalisé plusieurs saisies de médicaments et de devises d’une contre-valeur totale dépassant 620 millions de francs CFA. Ces opérations ont eu lieu dans différentes régions du pays entre le 4 et le 18 septembre 2024.



Le 17 septembre, la Brigade maritime des Douanes de Mbour, relevant de la Subdivision du littoral sud, a intercepté en haute mer une cargaison de médicaments d’une valeur de 455 millions de francs CFA. Les produits saisis incluaient des antibiotiques, anti-inflammatoires, antipyrétiques et aphrodisiaques, conditionnés dans plusieurs cartons. Quatre individus ont été arrêtés au cours de cette opération menée grâce à une surveillance accrue des côtes sénégalaises.



Dans la région de Kaffrine (Centre), une autre saisie notable a eu lieu le 18 septembre 2024. La Brigade mobile des Douanes a appréhendé un véhicule transportant 226 kg de faux médicaments d’une valeur de 80 millions de francs CFA. Cette interception, réalisée suite à l’exploitation d’un renseignement, s’est déroulée dans la commune de Ndiognick, entre Mbéné Mamour et Loumène.