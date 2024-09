Législatives anticipées: les précisions de la DGE sur la poursuite de la distribution des cartes d’électeurs - adakar.com

Législatives anticipées: les précisions de la DGE sur la poursuite de la distribution des cartes d'électeurs Publié le jeudi 19 septembre 2024

En perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Direction générale des Élections (DGE) annonce que la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre de manière permanente au Sénégal et au niveau des représentations diplomatiques.



"Le Directeur général des Elections rappelle aux citoyens et à l'ensemble des acteurs du processus électoral que conformément à l'alinéa premier de l'article R.50 du Code électoral, la distribution des cartes d'électeur est permanente. Celle-ci s'effectue, actuellement, dans les préfectures et sous-préfectures sur l'ensemble du territoire national. A l'étranger, la distribution se fait dans les représentations diplomatiques ou consulaires", indique le communiqué officiel.



Avec la convocation du corps électoral par le président de la République pour le 17 novembre, la Direction générale des élections annonce que la distribution se poursuivra à partir du 12 octobre.



"Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du décret n°2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, la distribution se poursuivra au niveau des Commissions administratives instituées dans les communes ainsi que dans les représentations diplomatiques ou consulaires, trente- cinq jours (35) avant le scrutin, soit le 12 octobre 2024", précise la DGE.



La même source souligne par ailleurs que "la distribution des cartes d'électeur se déroulera jusqu'à la veille du scrutin, au niveau national et à l'étranger, jusqu'au dimanche 17 novembre 2024, jour du scrutin."



En Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé aux membres du gouvernement avoir signé "deux décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire au scrutin majoritaire départemental".



Pour une parfaite organisation du scrutin pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a ainsi "demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions".



Makhtar C.