Sangalkam: la Gendarmerie annonce l'arrestation de trois (3) suspects impliqués dans un cambriolage Publié le jeudi 19 septembre 2024

La gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale annonce l'arrestation des présumés auteurs de cambriolage à Sangalkam, dans le département de Rufisque (région de Dakar).



Le forfait des malfaiteurs avait été capté par la caméra de vidéosurveillance. Le cambriolage a été perpétré dans la nuit du 13 au 14 septembre 2024 dans une boutique de transfert d'argent à Sangalkam.



Les malfaiteurs encagoulés à bord d'un véhicule Pick-up, armés de fusils de chasse, auraient emporté une forte somme d'argent estimée à 20 millions de francs CFA et des téléphones portables.



Un acte de grand banditisme qui a amené le Haut-commandement de la Gendarmerie à ouvrir rapidement une enquête.



"Les investigations menées par la Compagnie de Rufisque, appuyée par la Section de Recherches de Dakar ont abouti à l'interpellation, ce 17 septembre vers 03 heures, de trois (03) suspects présentant des indices graves et concordants qui présument de leur participation à ce cambriolage", annonce le Haut-commandement de la Gendarmerie.



L'enquête ouverte par le Haut-commandement de la Gendarmerie se poursuit. Les gendarmes comptent mettre la main sur tous les suspects ou complices qui ont participé à ce cambriolage.



Le Haut-commandement de la Gendarmerie réaffirme son engagement à œuvrer pour garantir la sécurité et la tranquillité publique sur l'ensemble du territoire national.



Makhtar C.