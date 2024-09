Afrique de l’ouest et centrale: le nombre de déplacés de force a doublé en 5 ans, selon l’ONU - adakar.com

Afrique de l'ouest et centrale: le nombre de déplacés de force a doublé en 5 ans, selon l'ONU Publié le jeudi 19 septembre 2024 | AFP

ONU

Près de 14 millions de personnes sont des déplacés de force ou des réfugiés en Afrique de

l'ouest et du centre, selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),

soit deux fois plus qu'en 2019.

"Dans la zone de l'Afrique de l'ouest et du centre nous avons autour de 13,7 millions de

réfugiés et de personnes déplacées forcées. Mais d'ici la fin de l'année, nous prévoyons que

ce chifre soit de 14 millions, et même de 15 millions fin 2025", a indiqué jeudi à la presse

Abdouraouf Gnon-Kondé, directeur du bureau régional du HCR, lors d'une conférence sur les

déplacements forcés à Abidjan.

En 2019, le nombre de déplacés était évalué autour de 6,5 millions a-t-il rappelé.

La zone concernée ne prend pas en compte la République démocratique du Congo, qui

compte à elle seule au moins sept millions de déplacés.

M. Gnon-Kondé précise que le Tchad connaît la situation la plus critique avec "650.000

réfugiés" venus du Soudan voisin depuis avril 2023 et le début de la guerre dans ce pays.

Avant ce conflit, le Tchad - dont la population est estimée à 17 millions d'habitants - avait

déjà quelque 420.000 réfugiés soudanais sur son sol, mais aussi des dizaines de milliers de

personnes venant de ses autres voisins en crise sécuritaire, la Centrafrique, le Nigeria et le

Cameroun, précise t-il.

"Une personne sur 17 au Tchad aujourd'hui est un réfugié", résume M. Gnon-Kondé.

Outre le Tchad, la situation au Sahel est également préoccupante, avec le Mali, le Burkina

Faso et le Niger qui sont toujours confrontés sur de grands pans de leurs territoires aux

violences jihadistes meurtrières.

"On compte entre 4,5 et 5 millions de personnes déplacées, principalement des déplacés

internes, mais aussi des réfugiés dans les pays voisins du golfe de Guinée ou en Mauritanie et

dans le sud de l'Algérie", détaille M. Gnon-Kondé.

Face à des situations où les populations ne peuvent pas retourner chez elles, parfois pendant

plusieurs décennies, le HCR souligne l'importance d'intégrer ces réfugiés dans les

programmes de développement des pays d'accueil.



