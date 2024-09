Attaques terroristes à Bamako: le Sénégal condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l’intégrité du Mali (ministère des Affaires étrangères) - adakar.com

Attaques terroristes à Bamako: le Sénégal condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'intégrité du Mali (ministère des Affaires étrangères) Publié le jeudi 19 septembre 2024

Le Gouvernement du Sénégal a suivi, avec tristesse, les attaques terroristes ayant ciblé, le mardi 17 septembre 2024, l'aéroport international de Bamako, et l'école de la Gendarmerie à Faladié, et qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des blessés.



Le Gouvernement du Sénégal condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'intégrité du Mali, et réitère toute sa solidarité au Gouvernement, et au peuple de ce pays frère.



Le Sénégal présente également ses vives condoléances aux autorités et au peuple frère du Mali, et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées.



Fait à Dakar, le 18 septembre 2024