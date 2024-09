Sénégal: le programme Sprint’Art aide les artistes contemporains à se développer - adakar.com

« Naît-on artiste ou le devient-on ? » Difficile de répondre à cette question. Et s’il existe des formations pour accompagner les artistes dans leurs parcours, c’est en constatant leur rareté, notamment en Afrique, que l’initiative Sprint’Art est née en Tunisie. En juillet dernier, la 8ᵉ édition de cet événement s'est déroulée à Dakar.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



« L’art est universel. Il n’y a pas de barrière entre tel ou tel doit faire de l’art... ». Du 23 au 30 juillet, huit jeunes artistes échangent sur l’art et apprennent, aux côtés de professionnels, comment mettre en valeur leurs travaux. Ils abordent des questions pratiques comme la vente d’un projet ou la création d’un portfolio pour démarcher les galeries.



Pour COD, jeune photographe dakarois, Sprint’Art répond à un vrai besoin : « Ici au Sénégal, nous n’avons pas assez de formation dans la création artistique. C’est pourquoi je me suis inscrit pour avoir une ouverture sur le marché artistique. »