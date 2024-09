Sénégal: deux morts et d’importants dégâts à Touba après des pluies diluviennes - adakar.com

Sénégal: deux morts et d'importants dégâts à Touba après des pluies diluviennes Publié le jeudi 19 septembre 2024 | RFI

Au Sénégal, la cité religieuse de Touba, située à environ 200 km à l'est de Dakar, a été frappée par de fortes pluies dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 septembre. Le bilan est lourd : au moins deux personnes ont perdu la vie et les dégâts matériels sont importants. Mercredi 18 septembre, la deuxième ville la plus peuplée du pays a, en partie, les pieds dans l'eau.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Touba ont causé des dégâts immenses. Un immeuble s'est effondré et des pans de murs se sont effondrés dans des dizaines de maisons. Plus d'une centaine d'habitations ont dû être évacuées en urgence. En l'espace de 12 heures, la ville a enregistré 140 mm de précipitations.



Si l'eau s'est retirée aujourd'hui du centre historique et des abords de la grande mosquée, les quartiers périphériques demeurent inondés, avec des niveaux d'eau atteignant parfois les genoux. Depuis mardi, des motopompes sont mobilisées pour évacuer l'eau vers un second bassin de collecte des eaux usées à la sortie de la ville, le premier bassin ayant déjà débordé. Cette opération, selon les autorités, pourrait durer plusieurs jours.