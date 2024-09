Émigration irrégulière: le président Bassirou Diomaye Faye veut faire sanctionner les réseaux de passeurs par la justice "à la hauteur de leurs actes" - adakar.com

Émigration irrégulière: le président Bassirou Diomaye Faye veut faire sanctionner les réseaux de passeurs par la justice "à la hauteur de leurs actes" Publié le jeudi 19 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Émigration clandestine : Bassirou Diomaye Faye sur les lieux du drame à Mbour

Mbour, le 12 septembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye s`est rendu à Mbour quelques jours après le naufrage d`une pirogue de migrants pour exprimer les condoléances de la Nation. Tweet

Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de traquer les passeurs de migrants jusque dans leurs derniers retranchements et les amener à répondre de leurs actes devant la justice.



Le président Bassirou Diomaye Faye l'a indiqué, mercredi, en Conseil des ministres. Se prononçant sur le drame de l'émigration survenue la semaine dernière à Mbour, le chef de l'État "a révélé la complexité de la problématique de l’émigration clandestine, entretenue par des réseaux bien organisés, véritables trafiquants d’êtres humains et marchands d’illusions qui doivent être sanctionnés par la Justice à la hauteur de leurs actes."



Ainsi, pour assécher les réseaux de passeurs, le président Faye a exhorté le Premier Ministre à renforcer avec les Ministres compétents, tous les dispositifs préventifs, sécuritaires et coercitifs de lutte contre les départs de migrants à partir du territoire national.



"Le Chef de l’Etat a souligné, en outre, l’urgence d’une supervision stratégique par le Premier Ministre du dispositif interministériel de lutte contre la migration irrégulière et d’une révision du cadre national de pilotage et de coordination opérationnelle des activités de prévention et de lutte contre la migration irrégulière, en renforçant l’alerte précoce, la collaboration des populations, la sensibilisation et la communication notamment à l’endroit des jeunes", renseigne le communiqué du Conseil des ministres.



Le chef de l'État instruit par ailleurs le Premier ministre à mener des concertations, "au regard des causes profondes du développement de cette activité illicite ces dernières années", des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière en vue d’ajuster notre stratégie nationale de lutte en la matière.



Ainsi le gouvernement, le Premier Ministre et le Ministre des Finances et du Budget en tête, est invité à mettre en œuvre un programme budgétaire spécial « Prévention et lutte contre la migration irrégulière ».



Makhtar C.