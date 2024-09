Contre l’ingérence étrangère, Méta bannit les médias d’Etat russes de ses plateformes ! - adakar.com

News International Article International Contre l’ingérence étrangère, Méta bannit les médias d’Etat russes de ses plateformes ! Publié le jeudi 19 septembre 2024 | radiofrance.fr

© Autre presse par DR

A l'approche des élections présidentielles américaines, Meta interdit les médias d’Etat russes de ses plateformes ! Quel est l'état de la menace ?

Si Meta ferme maintenant les vannes, c’est sous la pression de l’exécutif américain. Les élections présidentielles arrivent à grands pas et les tentatives d’ingérences étrangères s’amplifient. Le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, a dénoncé des activités de déstabilisation du média russe RT, devenu selon ses mots, une « branche » du renseignement russe dans le monde. Je le cite « nous savons que RT possède des capacités cyber et qu'il s'est engagé dans des opérations secrètes d'influence de l'information et d'acquisition de matériel militaire». Il n’y a plus de faux semblant pour Blinken, il considère le média comme un bras armé du Kremlin.

Les mécanismes de déstabilisation des agents russes sont connus, ils sèment le trouble et la confusion à l’intérieur du pays, jouent sur les divisions, les fractures et surfent sur des médias ou des influenceurs d’extrême droite pour discréditer l’aide américaine apportée à l’Ukraine.

Cette interdiction arrive juste après une enquête menée par le ministère américain de la justice qui a saisi une trentaine de sites web accusés de désinformation. Dans le viseur une entreprise basée dans le Tennessee « Tenet Media », la ligne éditoriale défend une liberté d’expression totale, au casting l’influenceur d’extrême droite Tim Pool et son célèbre podcast « The Culture War », mais également l’influenceuse de l’ultra droite Lauren Southern et d’autres stars qui gravitent dans le bains des idées extrêmes. Des documents internes révèlent que les cofondateurs de Tenet média ont collaboré avec d’anciens cadres de la chaîne RT qui étaient en réalité aux manettes.

Les autorités établissent même un lien financier entre Tenet Média et RT à hauteur de 10 millions d’euros, en gros ces influenceurs d’extrêmes droites étaient indirectement financés par de l’argent russe. Pour l’heure, ils se défendent en assurant qu’ils n’étaient pas au courant des ramifications avec le pays de Poutine.

