En Conseil des ministres, mercredi 18 septembre 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il a prononcée le 12 septembre dernier.



Devant les ministres, le chef de l'État "a mis en relief la nécessité d’une meilleure préparation pour une bonne organisation des élections législatives anticipées prévues le dimanche 17 novembre 2024", apprend-on.



Dans ce sens, le chef de l'État a annoncé aux membres du gouvernement avoir signé "deux décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire au scrutin majoritaire départemental".



Pour une parfaite organisation du scrutin pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a ainsi "demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions".



Le chef de l'État a aussi engagé le ministre de l'Intérieur, en charge des élections, à mener "des concertations avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), les acteurs politiques et les organisations impliquées afin de partager toutes les informations techniques, administratives et financières relatives aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024".



Toujours sur le volet d'une organisation réussie des prochaines législatives, le président Bassirou Diomaye Faye "demandé au Ministre chargé des élections de déployer une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et du public pour préciser, dans la transparence, les règles d’organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale."



Déjà, pour les élections législatives du 17 novembre prochain, le Conseil constitutionnel a décidé que le parrainage ne serait pas nécessaire. Aussi, le montant de la caution devrait rester à 15 millions comme lors du scrutin du même genre.



Makhtar C.