Hivernage-Inondations / Appui aux sinistrés : le chef de l'Etat demande au gouvernement de ''prendre toutes les mesures urgentes'' Publié le jeudi 19 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Remise de motopompes aux municipalités de la ville de Dakar

Dakar, le 10 septembre 2022 - Le maire de la ville de Dakar a procédé à une remise de motopompes à différentes municipalités de la Ville de Dakar pour soulager les populations impactées par les inondations. Tweet

Le chef de l’Etat a demandé au gouvernement, mercredi, en Conseil des ministres, ‘’de prendre toutes les mesures urgentes en vue d’organiser les secours et de déployer la solidarité nationale auprès des populations sinistrées sur l’étendue du territoire national’’.



Bassirou Diomaye Faye qui a évoqué ‘’les inondations et l’assistance de l’Etat aux sinistrés’’ a présenté les condoléances de la Nation aux familles éplorées, rapporte le Communiqué du Conseil des ministres.



Les fortes pluies tombées durant la nuit de lundi à mardi ont engendré la mort de trois personnes à Touba et provoqué des dégâts matériels.



De nombreuses zones de la cité religieuse sont affectées par les inondations. Des maisons et concessions ont été envahies par les eaux de pluie.



OID