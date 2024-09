Hivernage-Inondations / Touba : le khalife dégage une enveloppe de 200 millions de francs pour venir en aide aux sinistrés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hivernage-Inondations / Touba : le khalife dégage une enveloppe de 200 millions de francs pour venir en aide aux sinistrés Publié le jeudi 19 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Visite de courtoisie du président Sall auprès du Khalife général des Mourides

Touba, le 1er septembre 2023 - Le président de la République a effectué, jeudi, une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Tweet

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a dégagé une enveloppe de deux cent millions de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations de la cité religieuse de Touba (centre), a annoncé mercredi son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



“Nous avons tous constaté la situation. Elle est difficile, mais nous devrons rendre grâce à Dieu. C’est pourquoi le khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, a dégagé une enveloppe de deux cent millions de francs CFA pour aider les familles sinistrées”, a-t-il indiqué lors d’une déclaration à la presse.





Il a dans la foulée fait savoir que l’association Touba ça Kanam, le dahira Hisbut Tarqiyyah (association religieuse) et la mairie de Touba allaient être chargés de la coordination et de l’organisation de la distribution des appuis destinés aux victimes de ces inondations.



Serigne Bassirou Abdou Khadre a également fait part de la décision du khalife général des mourides de faire construire plusieurs maisons sur le site d’un nouveau lotissement situé à Touba Belel, aux faubourgs de la ville, afin de reloger gratuitement les familles en difficulté.



Le religieux a en même temps lancé un appel aux bonnes volontés afin qu’ils s’inspirent des gestes de solidarité du guide de la confrérie mouride.



Il n’a pas manqué d’inviter les propriétaires de maisons non encore occupées à les mettre à la disposition des familles sinistrées tout en demandant à ce que des tentes soient provisoirement érigées pour accueillir les familles en détresse.



De fortes pluies ont engendré la mort de deux personnes à Touba et provoqué des dégâts matériels, durant la nuit de lundi à mardi. De nombreuses zones de la cité religieuse sont affectées par les inondations. De nombreuses maisons et concessions ont été envahies par les eaux de pluie.



Le khalife des mourides a présenté ses condoléances aux familles éplorées et prié pour le repos de l’âme des personnes disparues, a déclaré son porte-parole.



MS/AKS/OID