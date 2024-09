Que sait-on de l’attaque revendiquée par le JNIM à Bamako au Mali ? - adakar.com

News Société Article Société Que sait-on de l’attaque revendiquée par le JNIM à Bamako au Mali ? Publié le mercredi 18 septembre 2024 | bbc.com

© Autre presse par DR

Crime et terrorisme

Le groupe djihadiste Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM ou GSIM en français), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque d'une école de formation militaire à Bamako, dans un message relayé via ses canaux de communication.



"Une opération spéciale visant l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne (Bamako) ce matin (mardi) à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires", a revendiqué le GSIM.



Dans sa communication sur l'attaque, l'armée malienne n'a pas précisé le nombre de personnes tuées ou blessées.