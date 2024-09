CANEX WKND 2024 : les organisateurs entendent unir les industries créatives et culturelles de l’Afrique à Alger - adakar.com

CANEX WKND 2024 : les organisateurs entendent unir les industries créatives et culturelles de l'Afrique à Alger Publié le mercredi 18 septembre 2024

Ouverture officielle du forum `` Creative Africa Nexus ( CANEX WKND) 2022 à Abidjan

Vendredi 25 Novembre 2022 . Le premier ministre Patrick Achi a procédé à l`ouverture officiel du forum " Creative Africa Nexus ( CANEX WKND ) 2022 qui se tient à Abidjan du 25 au 27 Novembre 2022 . Tweet

Le Weekend du Nexus de l’Afrique Créative (CANEX WKND) 2024 se tiendra du 16 au 19 octobre 2024, à la SAFEX à Alger, en Algérie.



Cet évènement est organisé par la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), en partenariat avec la Commission de l’Union africaine (CUA), le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.



Selon les organisateurs, le CANEX WKND 2024 permettra d’approfondir les conversations et d’offrir encore plus d’opportunités entre entreprises et gouvernements (B2B / B2G) à l’occasion d’un rassemblement de quatre jours qui se déroulera sous le thème : « One People, United in Culture, Creating for the World » (Un peuple, Uni dans la culture, créant pour le monde).



La Vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge du Commerce Intra-Africain et du Développement des Exportations, Mme Kanayo Awani a confié que « le CANEX WKND 2024 présente une occasion unique pour les industries créatives et culturelles des Afriques de mettre en valeur leur talent et de se développer. En réunissant divers talents de tout le continent et de la diaspora ; nous ne faisons pas que mettre en valeur la créativité ; nous construisons également un écosystème robuste qui propulsera la culture africaine sur la scène mondiale. »



Plusieurs activités meubleront cette édition du CANEX WKND 2024. Il s’agit notamment du CANEX Music Factory où des centaines d’auteurs-compositeurs et de beatmakers convergeront dans les studios d’enregistrement en direct situés au cœur de l’exposition du CANEX. ‘’L’événement de cette année comprendra le lancement d’un album reprenant des chansons enregistrées lors de la Music Factory de l’an dernier.’’, pre2cisent les organisateurs.



Aussi il y aura une activité dénommée Concert CANEX. Ce programme entraînera le public dans un voyage rythmique à travers le continent, avec certains artistes africains les plus dynamiques et révolutionnaires, tels que les imbattables Scorpion Kings, Qing Madi et la soulful Sofia Nzau, pour n’en citer que quelques-uns.



En outre, les participants bénéficieront du CANEX Fashion Show. Cette année à en croire les organisateurs, cette activité rassemble 10 des designers les plus innovants et audacieux de toute l’Afrique et de la diaspora, tous prêts à dévoiler leurs collections passionnantes dans les magnifiques jardins botaniques d’Alger.



Aux activités citées plus haut s’ajoutent une Exposition ; une vitrine Gastronomique ; une Exposition d’art ; le Prix CANEX de l’édition en Afrique et enfin la cérémonie de remise des Prix CANEX Shorts.



Bien que la participation soit gratuite tout au long des 4 jours, la pré-inscription est essentielle. Ainsi les organisateurs invitent les intéressés à s’inscrire au CANEX WKND 2024, via https://wknd.canex.africa/index/registration



Le CANEX de l’IATF 2023 a réuni des délégués de tout le continent représentant un large éventail de secteurs créatifs. L’événement a été marqué par plus de 21 spectacles en direct, 115 conférenciers et experts de premier plan du secteur, 13 sessions de master class et un défilé de mode impressionnant. Les participants ont également pu profiter d’un concert de musique très énergique, de vitrines gastronomiques passionnantes et d’un marché et d’un centre d’exposition très animés.



Cyprien K.