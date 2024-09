Installation du Pjf - Mbacké Fall, Procureur général près la Cour d’appel de Dakar: “Il ne s’agira pas de règlement des comptes, mais plutôt de réédition des comptes“ - adakar.com

Installation du Pjf - Mbacké Fall, Procureur général près la Cour d'appel de Dakar: "Il ne s'agira pas de règlement des comptes, mais plutôt de réédition des comptes" Publié le mercredi 18 septembre 2024

Lors de l'installation des magistrats du Pool judiciaire financier, le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar a évoqué la nécessaire réédition des comptes qui ne devrait pas être un règlement des comptes.



"Il ne s'agira pas de règlement des comptes mais plutôt de réédition des comptes ", a indiqué le Procureur général Mbacké Fall à l'attention des magistrats du Pool judiciaire financier (Pjf).



Les magistrats installés dans cette nouvelle juridiction auront à charge de diligenter les actions judiciaires en faveur de la reddition des comptes, et contre la délinquance financière et le crime économique.





"La mise en place du PJF affirme au plan local la volonté de lutter plus efficacement contre l’impunité des crimes et délits à caractère économique ou financier. Ce processus s'inscrit dans le respect des engagements découlant des conventions internationales signées et ratifiées par les États parties. Aux membres du PJF, vous effectuerez votre travail conformément à la loi, tout en respectant la dignité de la personne humaine et les droits de la défense. Vous garantirez également le respect du secret des enquêtes et le respect de l’instruction", a insisté Mbacké Fall.



Devant les 27 magistrats officiellement dans leur fonction dans ce nouvel ordre juridictionnel, le procureur général Mbacké Fall a souligné que l'exigence sera de mettre au clair tout renseignement obtenu. "Évitez de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées, mais toujours présumées innocentes tant qu’un tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclarées coupables sur la base des éléments de preuve rapportés et discutés au cours des débats d’audience. Il vous appartiendra donc de vérifier les renseignements qui vous sont fournis, quelle que soit leur source"



Les magistrats du Pool judiciaire financier avait été nommé lors du Conseil supérieur de la magistrature tenu le 9 août dernier sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.



Lors d'une rencontre avec le personnel de la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé le démarrage imminent des auditions et des interpellations dans le dossier de la reddition des comptes.



Sur le temps pris, le chef du gouvernement soulignait la nécessité de constituer des dossiers solides qui demandait un certain temps.



Makhtar C.