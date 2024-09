La province du Jiangsu et l’Afrique jouent une partition gagnant-gagnant dans leur coopération économique et commerciale - adakar.com

La province du Jiangsu et l'Afrique jouent une partition gagnant-gagnant dans leur coopération économique et commerciale Publié le mercredi 18 septembre 2024 | Xinhua

La ville de Dakar.

La ville de Dakar.

Alors que le café, les avocats et les fleurs d'Afrique enrichissent la vie quotidienne des habitants de la province chinoise du Jiangsu (est), des engins de construction, des petits appareils ménagers et des navires fabriqués dans le Jiangsu offrent une plus grande variété de possibilités à la production et à la vie des Africains.



L'année dernière, le commerce des importations et des exportations entre le Jiangsu et l'Afrique a atteint 22,38 milliards de dollars. Stimulés par leur coopération économique et commerciale, le Jiangsu et l'Afrique explorent ensemble de nouveaux domaines, réalisant le gagnant-gagnant grâce à la complémentarité industrielle et à la communication entre les populations.



En ce début septembre, les régions productrices de café d'Ethiopie baignent dans l'odeur de la récolte. Dans un mois environ, les grains de café traverseront l'océan et feront leur apparition dans de petits et grands cafés du Jiangsu.



"Les grains de café africains qui ont une acidité fruitée et une saveur florale uniques, sont les préférés de nombreux amateurs de café du Jiangsu", a noté Zhang Lipeng, responsable de l'entrepôt de Kunshan Yiguo International Trade Co., Ltd.



Au cours des trois dernières années, cette entreprise a importé environ 800 tonnes de grains de café d'Ethiopie, d'Ouganda et d'autres pays africains. Au cours des sept premiers mois de cette année, Kunshan, ville du Jiangsu, a importé un total de 100 millions de yuans de grains de café en provenance de l'Afrique, soit une augmentation de 14,5% en glissement annuel.



Ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre le Jiangsu et l'Afrique s'est sans cesse développée et leur structure commerciale s'est continuellement optimisée.



De janvier à juillet de cette année, les échanges commerciaux du Jiangsu avec l'Afrique ont augmenté de 27,5% en glissement annuel pour atteindre 111,34 milliards de yuans. Dans le détail, les exportations se sont élevées à 81,98 milliards de yuans, soit une augmentation de 19% sur un an et les importations à 29,37 milliards de yuans, en hausse de 59% en base annuelle.



En termes de volume commercial, l'année dernière, les trois premiers pays africains exportateurs du Jiangsu étaient le Liberia, l'Afrique du Sud et l'Egypte, et les trois premiers pays importateurs d'Afrique étaient la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et la Zambie. En ce qui concerne le type de produits, l'année dernière, les trois principales exportations du Jiangsu vers l'Afrique étaient les navires, les textiles et l'acier, et les trois principaux types de marchandises importées d'Afrique étaient le cuivre et ses produits dérivés, les minéraux métalliques et les produits du bois.



Cherchant continuellement à innover les manières par lesquelles ses entreprises peuvent s'exporter, le Jiangsu les encourage à construire des entrepôts en Afrique. A l'heure actuelle, quatre entrepôts, d'une superficie totale de plus de 70,000 mètres carrés, ont été créés au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Nigeria afin de fournir des services de dédouanement, d'entreposage et de logistique, de vente, d'exposition et de maintenance après-vente.



Grâce à l'initiative "Ceinture et Route", les entreprises de la province renforcent davantage leur présence en Afrique, notamment dans les domaines de la construction des infrastructures, du développement énergétique et de la modernisation industrielle. La coopération bilatérale dans divers domaines contribue non seulement au développement économique, mais aussi rapproche les gens et renforce la confiance mutuelle.



"L'aéroport international Robert Gabriel Mugabe que nous avons construit a été salué par de nombreux chefs d'Etat qui se sont récemment rendus au Zimbabwe pour assister au sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, et a donné une bonne image internationale du Zimbabwe, a estimé Song Qinbo, président de la China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, LTD. La société est chargée du projet de rénovation et d'expansion de l'aéroport.



La coopération industrielle dans les domaines émergents, tels que l'économie verte à faible émission de carbone, l'économie numérique, la modernisation industrielle, ouvre de nouvelles perspectives de développement pour le Jiangsu et l'Afrique.



Dans une base de production de modules photovoltaïques située à Yancheng, la ligne de production numérique fonctionne à pleine capacité pour fabriquer les produits commandés par l'Afrique du Sud. Cette entreprise investira, construira et exploitera un projet photovoltaïque au sol à grande échelle de 140 MW en Afrique du Sud, qui devrait être connecté au réseau en 2025 et répondra à la demande en électricité d'environ 25,000 foyers du pays.



En Afrique, les parcs industriels créés par des entreprises du Jiangsu, stimulent l'emploi local et favorisent la transformation et la modernisation du "Fabriqué en Afrique". Le premier parc industriel d'Ethiopie qu'a construit et financé la société Jiangsu Qiyuan Group Co.,Ltd. réunit plus de 100 entreprises et a embauché 22.000 employés locaux.



Selon des données du département du commerce de la province du Jiangsu, jusqu'au mois de juillet dernier, le Jiangsu a investi dans 543 projets en Afrique, pour un montant total de 5,96 milliards de dollars.