GAMOU 2024: Le Khalife général des Tidianes dénonce la banalisation de certains phénomènes sociaux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société GAMOU 2024: Le Khalife général des Tidianes dénonce la banalisation de certains phénomènes sociaux Publié le mercredi 18 septembre 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Serigne Babacar Sy Mansour (Serigne Mbaye Sy Mansour), nouveau Khalife général des Tidianes

Tweet

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, par la voix de son porte-parole, a haussé le ton sur ‘’la distraction, la dépendance et le meurtre intentionnel“, des phénomènes très répandus dans la société sénégalaise. ‘’La distraction, la dépendance (aux stupéfiants) et le meurtre intentionnel sont devenus des phénomènes très répandus dans notre société’’, a notamment relevé Papa Mactar Kébé, ajoutant qu’il urge de revenir à la précellence du message de notre maître Mohamed que la paix et le salut soient sur lui’’.

Il délivrait le message du Khalife général des Tidiane à la cérémonie officielle de la 122è édition du Gamou de Tivaouane la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’Islam. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, dirigeait la délégation représentant le gouvernement du Sénégal à la cette cérémonie qui s’est tenue à la grande salle de la Résidence des hôtes de Tivaouane. ‘’C’est sous le couvert du respect des droits de l’homme que les détracteurs de l’Islam accusent notre religion d’iniquité et de barbarie’’, a dénoncé Serigne Papa Mactar Kébé.



Pour lui, ‘’la débauche est considérée comme une liberté, la violation des libertés individuelles et collectives, une civilisation, la diffusion des mauvaises mœurs, une mode, la corruption morale, une banalité, la calomnie sur les personnalités éminentes, une habitude’’. Selon lui, ‘’le prophète Mohamed est le modèle le plus élevé en miséricorde et l’exemple le plus parfait en vertus et tolérance humaine’’.



Dans une allocution aux références coraniques et à la Sounna, la tradition prophétique, le guide religieux invite tous les segments de la société à s’inscrire dans ‘’une démarche allant dans le sens de consolider et de pérenniser l’héritage socioculturel de nos aïeuls’’. De même, il insiste sur la nécessité de ‘’s’unir pour faire face aux crises et trouver des solutions aux problèmes et inquiétudes qui menacent notre vie communautaire et entravent notre marche vers le progrès et le développement’’.



Serigne Papa Mactar Kébé a exhorté la communauté musulmane à ‘’être plus disciplinée, à s’unir, pour bâtir une vie équilibrée, surtout dans ces moments où le monde traverse des crises multiples qui n’épargnent aucun aspect de la vie humaine’’. Le Khalife général des Tidianes, a également rappelé certains enseignements d’El Hadji Malick Sy, l’initiateur du Gamou de Tivaouane. ‘’Méfiez-vous de la division ! Accrochez-vous tous à la Corde d’Allah et ne vous divisez point. La division a fait échouer vos prédécesseurs. Et par elle, le temps nous prend en otage’’, a-t-il lancé à l’assistance.



”Vous n’entrerez jamais au paradis tant que vous ne serez pas des croyants et vous ne serez jamais des croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres’’, a-t-il ajouté, citant un hadith. Le marabout a également mis en en garde ‘’ceux qui utilisent les réseaux sociaux et passent tout leur temps à télécharger de mauvaises informations et les propager à grande échelle’’.



Il estime que ‘’c’est une attitude irresponsable qui nuit à la paix sociale, à la sécurité humaine et à la stabilité du pays’’. ‘’Sachez que le temps est pour celui qui l’utilise à bon escient, sinon il est une horreur. Il est aussi comme une épée, donc celui qui en use intelligemment, y trouve son compte, sinon c’est la mort. En réalité, tout le bien-être est dans le contentement et la soumission à ce que Dieu décrète’’, a-t-il rappelé ce message d’El Hadji Malick Sy.



Serigne Babacar Sy Mansour attire l’attention des Sénégalais sur “le manque de respect envers les guides religieux, la corruption des mœurs, la banalisation de l’homosexualité, la violence aveugle, la diffusion de fausses nouvelles“. Il invite les autorités sénégalaises à mettre un terme à ces fléaux sociaux “qui se propagent dangereusement dans la vie privée et publique’’.



Le Khalife général des Tidianes a adressé ses sincères remerciements, sa reconnaissance, son respect et ses prières au Roi du Maroc, Mohammed VI. Serigne Babacar Sy Mansour a aussi salué les “généreux et inlassables efforts’’ du président de la République, Bassirou Diomaye Faye au profit de Tivaouane. Le marabout a renouvelé également ses prières à tous ceux qui ont contribué à l’achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, et à toute la Ummah islamique.

Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant du Khalife général des Tidianes à la cérémonie officielle, a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité.