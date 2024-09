Justice: le Pool judiciaire financier officiellement installé - adakar.com

News Politique Article Politique Justice: le Pool judiciaire financier officiellement installé Publié le mardi 17 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Justice: le Pool judiciaire financier officiellement installé

Le Pool judiciaire financier est désormais opérationnel. Les magistrats de ce nouvel ordre juridictionnel ont été effectivement installés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne.



Ce mardi 17 septembre 2024, au palais de justice Lat Dior de Dakar, l'instant était solennel. Le Pool judiciaire financier (Pjf) va pouvoir mener ses actions dans le cadre de la réédition des comptes et de la lutte contre la corruption.



Lors du Conseil supérieur de la magistrature tenu le 9 août dernier, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait nommé 27 magistrats, répartis entre les différents niveaux de cet ordre juridictionnel.



La cérémonie d'installation du Pool judiciaire financier s'est tenue en présence de responsables de la magistrature. Une occasion pour le garde des Sceaux, ministre de la justice de réaffirmer l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et à œuvrer pour la transparence dans la gestion des affaires publiques.



Les 27 magistrats qui composent le Pool judiciaire financier sont répartis entre le Parquet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, le Collège des juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, la Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, la Chambre d'accusation financière de la Cour d'Appel de Dakar et la Chambre des appels financiers de la Cour d'Appel de Dakar



Pour le moment, le siège du Pool judiciaire financier est abrité par le Tribunal Pikine-Guediawaye.



Voici la liste des magistrats du Pool judiciaire financier



El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, Procureur de la République financier

Ablaye DIOUF, Procureur de la République financier adjoint

Ibrahima FAYE, Substitut du Procureur de la République financier

Harouna SOW, Substitut du Procureur de la République financier



Membres du Collège des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :

Idrissa DIARRA, Président du Collège des Juges d’instruction financier

Massaer SARR, Juge d’instruction financier

Babacar DIOP, Juge d’instruction financier

Mouhamadou Ndéné NDIR, Juge d’instruction financier

Moustapha FALL, Juge d’instruction financier

Nelly Secko DIENG, Juge d’instruction financier



Membres de la Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :

Papa Mohamed DIOP, Président de la Chambre de jugement financière

Mamadou Yakham KEITA, membre

Mor LO, membre

Ousseynou SY, membre

Ngor DIOP, membre

Aissétou KANTE FAYE, membre



Membres de la Chambre d’accusation financière de la Cour d’Appel de Dakar :

Mamady DIANE, Président de la Chambre d’accusation financière

Alioune SALL, membre

Tahir KA, membre

Abdoul Aziz BARO, membre

Samba NDIAYE, membre

Adji Mame Bousso GUEYE, membre



Membres de la Chambre des appels financiers de la Cour d’Appel de Dakar :

Anta NDIAYE DIOP, Présidente de la Chambre des appels financiers

Mamadou DIALLO, membre

Thierno NIANG, membre

Fatou Binetou CISSOKHO, membre

Fall Babacar SY, membre



Makhtar C.