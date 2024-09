Un autre diamant de plus de 1.000 carats extrait dans une mine du Botswana - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un autre diamant de plus de 1.000 carats extrait dans une mine du Botswana Publié le mardi 17 septembre 2024 | fr.sputniknews.africa

© Autre presse par DR

Le deuxième plus gros diamant au monde découvert au Botswana

Tweet

Cette découverte intervient un mois après la découverte du deuxième plus gros diamant du monde.



C'est la mine Karowe, l’une des plus prolifiques au monde, qui a livré cette pierre précieuse. Il s’agit du 6e diamant d'un tel poids qui en est extrait, précise la compagnie canadienne Lucara Diamond dans un communiqué.



"Cette pierre remarquable présente des similitudes frappantes avec le diamant de 692 carats annoncé en août 2023, qui a été poli par HB Antwerp et a donné des diamants polis vendus pour plus de 13 millions de dollars", a encore déclaré la société.