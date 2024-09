Hydrologie : La station de Kédougou dépasse sa cote d’alerte, le fleuve Gambie déborde publié 17 septembre 2024 à 13h30 - adakar.com

© Autre presse par DR

Le fleuve Saloum vue depuis le pont de Foundiougne

Le fleuve Gambie a dépassé sa cote d’alerte de 48 centimètres à la station de Kédougou (sud-est), a appris l’APS de Mamadou Diop, chef de la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou.



”La brigade des ressources en eau de Tambacounda a signalé un débordement du fleuve Gambie, dans la région de Kédougou. A la station de Kédougou, la cote d’alerte qui est de 7 mètres a été atteinte et dépassée de 48 centimètres’’, a signalé M. Diop.



Il en a fait la révélation dans un bulletin d’information datée de ce mardi 17 septembre et dont copie est parvenue au correspondant de l’APS à Kédougou.



Selon M. Diop, ”si les évènements pluvi-orageux persistent dans la zone du bassin du fleuve Gambie, la cote d’alerte pourrait être atteinte au niveau de la station [de Tambacounda] pendant les prochains jours”.



Mamadou Diop a prévenu qu’une telle situation pourrait ‘’entrainer des débordements par endroits et des inondations dans les zones basses et accentuer celles déjà en cours’’ vers Kédougou.



Il invite les populations établies sur l’axe Simenti-Gouloumbou- Nétéboulou- Guénoto à prendre des mesures préventives face à l’évolution du plan d’eau, pour éviter des désagréments pour les hommes et les infrastructures.



”Les apports intermédiaires provenant des affluents peuvent aussi contribuer à des débordements. Les champs de banane qui se trouvent sur les rives du fleuve, notamment aux environs de Gouloumbou, sont particulièrement exposés aux débordements du fleuve”, a-t-il alerté.



