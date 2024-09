Touba: les fortes pluies font un décès - adakar.com

Touba: les fortes pluies font un décès Publié le mardi 17 septembre 2024 | aDakar.com

Les fortes pluies enregistrées à Touba, ce mardi 17 septembre 2024, ont provoqué la mort d'une personne après l'effondrement d'un pan entier d'une maison, au quartier Keur Niang.



Les sapeurs-pompiers et les populations riveraines sont intervenus pour porter secours aux victimes prises au piège par les eaux de pluies.



De fortes pluies ont été enregistrées, ce jour, sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la cité religieuse de Touba. Les eaux de pluies ont envahi presque tous les quartiers de Touba, coupant la Grande mosquée de tout accès par la route.



Les images témoignent d'une montée des eaux préoccupante après les pluies enregistrées, ce mardi, et qui étaient annoncées par toutes les prévisions de la météo.



Makhtar C.